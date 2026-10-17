TBV ile MEB'in böbrek sağlığı eğitimi protokolü Ağustos 2029'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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TBV ile MEB'in böbrek sağlığı eğitimi protokolü Ağustos 2029'a kadar uzatıldı

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TBV ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki böbrek sağlığı eğitimi protokolü Ağustos 2029'a kadar uzatıldı. 2025-2026'da Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da 75 halk eğitimi merkezinde 4 bin 684 kursiyere ulaşan programın 2026-2027'de 8 yeni ilde uygulanması planlanıyor.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yürütülen böbrek sağlığı eğitim programına ilişkin işbirliği protokolü, Ağustos 2029'a kadar uzatıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kronik böbrek hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarının önemine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirilen "Böbrek Sağlığı için Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri Eğitim Programı"nın, üç ildeki pilot uygulamanın ardından 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yetişkinlerin sağlık okuryazarlığını artırmayı ve böbrek sağlığının korunmasına yönelik doğru alışkanlıkların yaygınlaşmasını amaçlayan program, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da uygulandı.

Toplam 3 ildeki 75 halk eğitimi merkezinde düzenlenen eğitimlerle toplam 4 bin 684 kursiyere ulaşıldı. Eğitimlerde, böbrek sağlığının korunması, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, aşırı tuz ve şeker tüketiminin sınırlandırılması ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları ele alındı.

Eğitimlerin ardından uygulanan 10 soruluk değerlendirme anketinde, birçok soruya verilen doğru yanıtların oranı yüzde 95'in üzerinde gerçekleşti. Elde edilen bulgular, katılımcıların eğitim sonrasında böbrek sağlığına ilişkin temel konularda yüksek oranda doğru yanıt verdiğini ortaya koydu.

Pilot uygulamadan elde edilen veriler, programın farklı illere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Programın ilk uygulama dönemine ilişkin sonuç raporu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Emre Topoğlu ve TBV Başkanı Timur Erk'in sunuş yazıları ve değerlendirmeleriyle yayımlandı.

Eğitimlerin 8 yeni ilde yaygınlaştırılması planlanıyor

TBV ile MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolünün Ağustos 2029'a kadar uzatılmasıyla eğitimlerin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 8 yeni ilde uygulanması planlanıyor.

TBV, eğitimler aracılığıyla daha fazla yetişkine ulaşılmasını, böbrek sağlığına ilişkin farkındalığın artırılmasını, koruyucu sağlık yaklaşımının güçlendirilmesini, edinilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını ve ailelerle paylaşılmasını amaçlıyor.

Türkiye'de kronik böbrek hastalığı görülme sıklığının yaklaşık yüzde 17 olduğuna işaret edilen açıklamada, dünya genelinde söz konusu oranın yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Programla sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılarak, kronik böbrek hastalıklarına ilişkin risklerin azaltılmasına ve uzun vadede koruyucu sağlık yaklaşımının güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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