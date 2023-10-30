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TCDD 114 işçi alımı yapacak! 2 meslek grubu için KPSS şartı yok - Son Dakika

TCDD 114 işçi alımı yapacak! 2 meslek grubu için KPSS şartı yok

Son Güncelleme: 30.10.2023 09:17

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni olmak üzere 114 işçi alımı gerçekleştirecek. 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunurken, makine bakımcısı ve makine teknisyeni için KPSS şartı aranmıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personel alımı yapacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

BAKIMCI VE MAKİNE TEKNİSYENİ İÇİN KPSS ŞARTI YOK

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

DUYURULAR TCDD'NİN SİTESİNDEN YAPILACAK

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCDD 114 işçi alımı yapacak! 2 meslek grubu için KPSS şartı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCDD 114 işçi alımı yapacak! 2 meslek grubu için KPSS şartı yok - Son Dakika
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