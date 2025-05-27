Tchibo, Türkiye'ye 50 Milyon Euro Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Tchibo, Türkiye'ye 50 Milyon Euro Yatırım Yapacak

Tchibo, Türkiye\'ye 50 Milyon Euro Yatırım Yapacak
27.05.2025 13:08
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Tchibo, Türkiye pazarında 5 yılda 50 milyon Euro yatırım yaparak yeni mağazalar açmayı hedefliyor.

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, 5 yıllık sürede hem ilave mağaza açılışları hem de güçlü istihdamla Türkiye pazarına yaklaşık 50 milyon avroluk yatırım yapacaklarını söyledi.

Tchibo, globalde 75'inci, Türkiye'de de 20'nci yılını, "Bu Tutku Kutlanır" sloganıyla kutluyor.

Kutlamalar kapsamında Tchibo, İstanbul'da "Tchibo Kaffee No.75" etkinlik alanını hazırladı. Alanda, kahve posalarıyla sabun yapımı, mono baskıyla bardak altlığı kişiselleştirme, kolaj teknikleriyle kahve temalı poster hazırlama gibi atölyeler gerçekleştirildi.

Özel sergilerle çeşitli hediyelerin de yer aldığı Tchibo Kaffee No.75'te, marka, ziyaretçilerine özel tadım ve deneyimler sunmayı hedefliyor.

"Doğru hamleler yaparak, sağlıklı ve hızlı büyümeye devam ediyoruz"

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, etkinlik alanında düzenlenen basın toplantısında, doğru hamleler yaparak tüketicilerin her fiyat segmentinde ve kategoride ihtiyaçlarını anlayıp onlara ürünler sunarak sağlıklı ve hızlı büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Deniz, globaldeki 75 yılı, yerelde 20 yıllık tecrübeyle birleştirmenin heyecan verdiğini, kahve tutkusunu artırarak tüketicileriyle buluşturduklarını ve yatırımlara devam ettiklerini dile getirdi.

Kahve pazarının çok iyi büyüyen bir pazar olduğuna dikkati çeken Deniz, "Genelde çay ülkesi olarak biliniyoruz ama 2024 verilerine baktığınız zaman marketlerde satılan çay ve kahve oranında 27 milyar lira ile kahve ilk kez çayı yakaladı ve 2025'te çaydan daha fazla satılabilir bir kategori haline gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Deniz, kahvenin bir deneyim olduğunu belirterek, bu konuda herkesin kendine göre farklı deneyimler çıkarabileceğini kaydetti.

"9 bin farklı ürünü tüketicilerimize sunduğumuz gıda dışı ürün portföyümüz var"

Şirketin Türkiye'deki 20 yıllık gelişimine değinen Deniz, "İki tane temel faktör var. Bir tanesi benzersiz iş modelimiz. Biz sadece mağazalarımızla değil, mağazalarımızın dışında hem e-ticaret tarafında kendi internet sitemiz ve uygulamalarımızla hem 50 bine yakın retail satış noktasında gerek bakkal gerek market hem de ev dışı tüketim kanalı dediğimiz otel, restoran, kafeterya gibi alanlarda tüketicilerimizle buluşuyoruz." dedi.

"Tchibo To Go" konseptiyle Petrol Ofisi ile yaptıkları özel işbirliği neticesinde 1000'e yakın şubeyi konseptleriyle buluşturduklarına işaret eden Deniz, şunları kaydetti:

"Bunun dışında mağazalarımızda da benzersiz iş modeli var aslında. Kahve ve kahveye dair olan her şey değil, bunun yanında Coffee Barı'mız ve temaları her hafta değişen yaklaşık 9 bin farklı ürünü yıl boyunca tüketicilerimize sunduğumuz bir gıda dışı ürün portföyümüz var. Burada da spordan evcil hayvanlara, mutfak temasından banyo temasına kadar çok geniş bir yelpaze."

"Türkiye pazarımıza yatırıma devam ediyor olacağız"

Deniz, büyümenin, genelde pazarın üzerinde çift haneli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tchibo, Almanya menşeli bir şirket. Almanya da Türkiye'ye olan inancı, bizim büyümeye olan güvencimizle beraber Tchibo'ya olan yatırımlarını esirgemeden devam ettiriyor. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde de yaklaşık 50 milyon avroluk bir yatırımla hem ilave mağaza açılışları hem güçlü bir istihdamla Türkiye pazarımıza yatırıma devam ediyor olacağız. Geleceğe güvenle bakıyoruz."

Kaynak: AA

Burak Deniz, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tchibo, Türkiye'ye 50 Milyon Euro Yatırım Yapacak - Son Dakika

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