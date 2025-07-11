TCL, 2024'te Taze Hava Klimalarında Lider - Son Dakika
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Ekonomi

TCL, 2024'te Taze Hava Klimalarında Lider

11.07.2025 11:28
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Shangpu Group'un raporuna göre, TCL FreshIN klimalar 2024'te küresel satışlarda birinciliği elde etti.

Çin merkezli pazar araştırma ve yatırım danışmanlığı şirketi Shangpu Group tarafından hazırlanan rapora göre, TCL Electronics'in taze hava teknolojisine sahip klimaları, 2024'te küresel satışlarda birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırmada, duvar tipi inverter teknolojisine sahip, doğrudan dış ortamdan arıtılmış hava sağlayabilen ve TVOC gazlarını tespit edebilen akıllı taze hava klimaları incelendi.

Buna göre, TCL FreshIN klimalar 2024'te dünya genelinde online platformlar ve ev elektroniği perakende zincirlerindeki satış performansıyla kategorinin lideri oldu.

Pek çok marka geleneksel soğutma ve ısıtma işlevlerine odaklanmaya devam ederken, TCL, artan akıllı ve sağlıklı hava çözümleri talebini fark ederek taze hava klima segmentinde stratejik yapılanmasını başlattı.

Şirket, 2021'de Küresel Taze Hava Stratejisi'ni başlatırken, geride kalan süreç boyunca yeni ürünleriyle istikrarlı bir ilerleme kaydederek, taze hava teknolojisinde sektöre yeni standartlar getirdi.

Şirketin FreshIN 3.0 yeni nesil taze hava kliması, sağlıklı taze hava, yapay zeka destekli sesli kontrol ve yapay zeka tabanlı enerji tasarrufu gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini yükseltiyor.

Dış ortamdan sürekli olarak taze hava sağlayarak daha sağlıklı bir solunum ortamı oluşturan ürün, kötü kokuları ve kuruluğu ortadan kaldırıyor, yorgunluğu azaltıyor.

Ayrıca, ses seviyelerini yüzde 17 düşüren Dörtlü Gürültü Azaltma Sistemi, yönlü hava akışı sağlamak için ses kaynağına göre konumlanan çevrim dışı sesli kontrol desteği ve iç-dış ortam koşullarına göre çalışmasını ayarlayan yapay zeka enerji tasarrufu algoritması gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor ve yüzde 37'nin üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor.

Şirketin yurt dışı faaliyetleri, iş hacminin yüzde 65'ini oluşturuyor

Küreselleşme dalgası içinde şirketin uluslararası genişlemesi hız kazandı. Küresel üretimden uluslararası marka operasyonlarına uzanan güçlü yapısıyla TCL'nin yurt dışı faaliyetleri şu anda toplam iş hacminin yüzde 65'ini oluşturuyor.

Sektör verilerine göre, TCL, 2024 Ocak- Aralık döneminde Filipinler, Panama, Cezayir ve Ukrayna'da ihracat hacmi açısından 1. sırada yer aldı. Bu durum, TCL'nin küresel taze hava klima segmentindeki etkisinin arttığını ortaya koyuyor.

Şirketin başarıları sadece satış büyümesiyle sınırlı olmazken, aynı zamanda taze hava teknolojisi trendlerine yönelik yenilikçi yaklaşımına da dayanıyor.

Tüketicilerin hava kalitesi ve sağlık konularındaki farkındalığının artmasıyla küresel klima pazarı yalnızca sıcaklık kontrolünden çıkıp kapsamlı hava kalitesi yönetimine doğru evriliyor.

Şirket, kullanıcı odaklı inovasyona odaklanarak ve tüm kapasiteyle fiyat aralıklarını kapsayan en geniş taze hava ürün portföyünü geliştirerek, dönüşümün ön saflarında bulunuyor.

Dünya genelindeki 11 klima üretim tesisi, yıllık 38 milyon adetlik üretim kapasitesi ve yıllık 20 milyonun üzerindeki satış hacmiyle dünyanın 160 ülkesinde tüketiciye ulaşan şirket, Çin'den dünya geneline ihracatta ikinci sırada yer alıyor.

Şirketin 1000'in üzerinde uzmandan oluşan AR-GE ekibi, yenilikçi klima teknolojilerinde her geçen gün yeni teknolojilerle sektörü dönüştürmeye devam ediyor. Şirket, Akıllı Taze Hava Teknolojisi, Yapay Zeka Enerji Tasarrufu Teknolojisi, Akıllı Yumuşak Esinti Teknolojisi gibi birçok alanda sektörde adından söz ettiriyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCL, 2024'te Taze Hava Klimalarında Lider - Son Dakika

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