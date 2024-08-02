TCMB, 2024-III Enflasyon Raporu'nu açıklayacak - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, 2024-III Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos'ta bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, TCMB'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

02.08.2024 10:31
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Medya, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, 2024-III Enflasyon Raporu'nu açıklayacak - Son Dakika

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