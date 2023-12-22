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TCMB, 80 milyar lira ile sınırlı depo alım ihalesi açtı - Son Dakika
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TCMB, 80 milyar lira ile sınırlı depo alım ihalesi açtı

TCMB, faiz kararlarını desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için TL depo alım ihaleleri düzenleyeceğini duyurdu. Bu ihalelerle birlikte TL depo ihaleleri 17 yıl sonra yeniden açılmış oldu.

TCMB, 80 milyar lira ile sınırlı depo alım ihalesi açtı
22.12.2023 - 11:17,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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