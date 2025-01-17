TCMB Anketinde TÜFE Beklentisi Küçüldü - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Anketinde TÜFE Beklentisi Küçüldü

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artış beklentisi %27,05'e geriledi.

17.01.2025 11:18
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 4 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,2299'dan 43,0265'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 43,2299'dan 43,8140'a çıktı.

Bir önceki anket döneminde 18 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 17,4 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 22,5 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,9 oldu.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 45 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 40,91'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,88'den yüzde 29,14'e indi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Anketinde TÜFE Beklentisi Küçüldü - Son Dakika

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