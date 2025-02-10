TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Uşak'ta - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Uşak'ta

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Uşak\'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Uşak'ta çeşitli programlara katıldı ve Para Politikaları ile Makroekonomik Görünüm Toplantısı gerçekleştirdi.

10.02.2025 17:13  Güncelleme: 17:14
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısına katılmak üzere Uşak'a geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan çeşitli programlara katılmak üzere Uşak'a geldi. Valiliğe ziyarette bulunan Başkan Karahan, Vali Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısına katılmak üzere Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna (UTSO) geldi.

Programa Başkan Karahan'ın yanı sıra, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Uşak (Deri) Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, basına kapalı devam etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Uşak'ta - Son Dakika

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