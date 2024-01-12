TCMB Başkanı Erkan: Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erkan, yaptığı açıklamada, TCMB'nin programının etkili bir şekilde çalıştığını belirtti. Ancak, sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanana kadar işlerinin bitmediğini vurguladı.
TCMB Başkanı Erkan: "Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak"
Kaynak: AA