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TCMB Başkanı Erkan: Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak - Son Dakika
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TCMB Başkanı Erkan: Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erkan, yaptığı açıklamada, TCMB'nin programının etkili bir şekilde çalıştığını belirtti. Ancak, sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanana kadar işlerinin bitmediğini vurguladı.

TCMB Başkanı Erkan: Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak
12.01.2024 - 07:05,
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TCMB Başkanı Erkan: "Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak"

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Erkan: Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Erkan: Programımız etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak - Son Dakika
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