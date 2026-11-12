TCMB Başkanı Karahan enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21'e düşeceğini tahmin etti

TCMB Başkanı Karahan enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21'e düşeceğini tahmin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB Başkanı Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 yıl sonunda yüzde 9'a ineceği tahmininde bulundu. Karahan'a göre enflasyon 2029 sonunda yüzde 9 seviyesine gerileyecek.
TCMB Başkanı Karahan: "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yılı sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerileyeceğini öngörüyoruz"
Kaynak: AA
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