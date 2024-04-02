YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile Dezenflasyon Hedeflerini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile Dezenflasyon Hedeflerini Görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Karahan, dezenflasyon hedeflerini ve sıkı parasal koşulların devam edeceğini vurguladı. TBB Başkanı Çakar ise TCMB ile iletişimin iyi olduğunu ve enflasyonla mücadeleye desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

02.04.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bugün bir araya geldi. TBB, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. TBB'de gerçekleşen mutat toplantının gündeminin, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler olduğu belirtildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini vurguladı. Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB ile iletişimin iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. TBB Başkanı Çakar, Fatih Karahan'dan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti. TBB Başkanı Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurgulamış ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile Dezenflasyon Hedeflerini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,27 Değer Kaybederek Tamamladı
    18:25 BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,27 Değer Kaybederek Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in gelecek dönem adımlarına ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri öne çıkacak.

  • Edremi·t'te jeotermal kaynakli OSB altyapi yapım i·şi·nde i·mzalar atıldı
    18:07 Edremi·t'te jeotermal kaynakli OSB altyapi yapım i·şi·nde i·mzalar atıldı

    Edremit'te kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni Kaymakamlık Makamında düzenlendi.

  • Çin'deki Yantai Limanı, Ticari Araçlar İçin Lojistik Merkezine Dönüşüyor
    17:46 Çin'deki Yantai Limanı, Ticari Araçlar İçin Lojistik Merkezine Dönüşüyor

    Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai Limanı, eşsiz jeolojik avantajları sayesinde ticari araçlar için bir lojistik merkeze dönüşme çabalarını hızlandırıyor. Limanda şu anda 14 adet küresel ticari araç lojistik hattı bulunuyor ve 30'dan fazla ülke ve bölgeye hizmet veriyor. Ticari araçlar için çok modlu işlem hacmi ise 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 174.000'e ulaştı.

  • Niğde'de 2024 projeleri değerlendirildi
    17:13 Niğde'de 2024 projeleri değerlendirildi

    Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.

  • Düzce'de Balıkçılar, Av Azlığı Nedeniyle Sezonu Kapattı
    17:05 Düzce'de Balıkçılar, Av Azlığı Nedeniyle Sezonu Kapattı

    Düzce'de 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Akçakoca ilçesindeki balıkçı limanında avcılar, deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkması ve av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi. Balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

  • Elazığ'da Amerikan tuz çalısı ile mera ıslah çalışması yapıldı
    16:48 Elazığ'da Amerikan tuz çalısı ile mera ıslah çalışması yapıldı

    Elazığ'da tarımsal ekosistemin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın devamı için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Amerikan tuz çalısı bitkisi ile mera ıslah çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 600 dekar alana Amerikan tuz çalısı ekimi yapıldı ve başarılı olması halinde ülke genelinde de uygulanması hedefleniyor. Bu çalışma sayesinde kentin zayıf olan mera kısımlarından daha fazla istifade edilmesi ve hayvancılığın sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

  • Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu
    16:40 Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 453 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda değişim göstermeyerek 2 milyon 430 bin lira olarak kaldı. KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 73 milyon 952 bin 380,27 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 123 milyon 152 bin 515,35 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, DenizBank ve Akbank oldu.


17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
16:48 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar kamerada İstanbul'da 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar kamerada
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:51 Beşiktaş’taki yangın faciasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 18:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile Dezenflasyon Hedeflerini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement