TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile Dezenflasyon Hedeflerini Görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" dedi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bugün bir araya geldi. TBB, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. TBB'de gerçekleşen mutat toplantının gündeminin, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler olduğu belirtildi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini vurguladı. Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB ile iletişimin iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. TBB Başkanı Çakar, Fatih Karahan'dan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti. TBB Başkanı Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurgulamış ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Karahan, TBB Yönetim Kurulu ile Dezenflasyon Hedeflerini Görüştü - Son Dakika
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