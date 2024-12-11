TCMB'den 20 ve 320 Milyar Liralık İhaleler

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 320 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 18 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 7 milyar 479 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 12 Aralık vadeli 320 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 265 milyar 755 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.