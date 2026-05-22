(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından piyasalarda hareketlilik sürerken, kararın ardından yaklaşık 9 milyar dolarlık rezerv satışı yapıldığı değerlendirildi.
Merkez Bankası'nın kararın ardından tahmini 9 milyar dolar tutarında rezerv satışı yapıldığı değerlendirilirken, Kurban Bayramı'na kadar güçlü satışların devam edebileceği ifade edildi. Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, Merkez Bankası'nın kuru yönetmek için satışları sürdürebileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB'den 9 Milyar Dolar Rezerv Satışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?