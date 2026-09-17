TCMB'den yeni likidite adımı, haftalık repo fonlaması artırılacak - Son Dakika
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TCMB'den yeni likidite adımı, haftalık repo fonlaması artırılacak

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TCMB\'den yeni likidite adımı, haftalık repo fonlaması artırılacak
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TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk lirası likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılırken bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları azaltılacak.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk lirası likidite yönetimine ilişkin tedbirleri açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı artırılırken, bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları azaltılacak.

TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yeni tedbirler aldı.

TCMB tarafından yapılan basın duyurusunda, likidite imkanlarının gözden geçirildiği bildirildi. Bu kapsamda, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları dikkate alınarak artırılacağı belirtildi.

Duyuruda, TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edildi.

TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının da gözden geçirilerek azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada, likidite koşullarının yakından takip edileceği ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansSon Dakika

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