Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda 3,8 Puan Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda 3,8 Puan Arttı

22.07.2022 12:52
Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda 3,8 Puan Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 3,8 puan arttı. Ancak, geleceğe dönük beklentilerdeki azalma dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 3,8 puan arttı. Ancak, geleceğe dönük beklentilerdeki azalma dikkat çekti.

TCMB, temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 171,8 oldu. İş durumunun, istihdamda, karlılık, rekabet gücü ve NACE Rev.2 (Finansal Hizmet Faaliyetleri) yönünden yapılan değerlendirmeler şöyle:

"GELECEK 3 AYDAKİ HİZMETLERE OLAN TALEP BEKLENTİSİ AZALDI: Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ve son 3 aydaki hizmetlere olan talep Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni artış yönünde etkiledi. Ancak, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisindeki düşüş ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

İSTİHDAMA YÖNELİK GELECEK 3 AYDAKİ BEKLENTİ AZALDI: İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

KARLILIK BEKLEYENLER LEHİNE OLAN SEYİR GÜÇLENDİ: Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 aydaki karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlenmektedir.

REKABET GÜCÜNE İLİŞKİN 3 AYDA İYİLEŞME OLACAĞINA DAİR BEKLENTİ AZALDI: Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre zayıfladığı görülmektedir.

FİNANSAL HİZMETLER İLE SİGORTA FAALİYETLERİ İÇİN YARDIMCI FAALİYETLERDE AZALIŞ OLDU: 2022 yılı temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' sektöründe 4,3 puanlık artış olduğu, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde sırasıyla 6,1 ve 1,5 puanlık azalış oldu."

YORUMLAR
500
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sigorta, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda 3,8 Puan Arttı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:27 Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 13:09:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda 3,8 Puan Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement