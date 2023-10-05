TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü - Son Dakika

TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü

TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü
Son Güncelleme: 05.10.2023 12:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü ve firma limitlerini yükseltti. Bu sayede ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansmana erişimi artacak ve finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak. TCMB ayrıca, reeskont kredilerinin toplam faiz maliyetini Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak şekilde güncelledi. Firma reeskont limitleri de KOBİ tanımına göre belirlenecek ve mikro işletmeler için 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için ise 250 milyon TL olarak güncellenecek. Ayrıca, yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırması önlenecek ve ihracatçı firma sayısı artacak. TCMB, ihracatçıların finansa erişimini gözeterek verdiği desteği devam ettiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti.

Böylece ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansmana erişimi artarken, finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.

Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri faizi hesaplama yönteminde yaptığı güncelleme sonucunda reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, Merkez Bankası politika faizi seviyesini aşmayacak.

TCMB, firma reeskont limitlerini ise KOBİ tanımında yer alan mali kriterin yüzde 50'si kadar belirleme kararı aldı. Buna göre, mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.

Ayrıca, "net ihracatçılık kriterinin hesaplanmasında firmaların yatırım malı ithalatının dahil edilmemesine" karar verilerek yatırım kaynaklı ithalat harcamalarının net ihracatçılığı sınırlandırması önlenecek. Böylece yapılan yatırım kaynaklı ithalat harcamaları net ihracatçılığı sınırlandırmayarak reeskont kredilerinden yararlanabilecek ihracatçı firma sayısı artacak.

TCMB, daha önceki kararlarıyla reeskont kredisi kullandırım limitlerini kademeli olarak 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye yükseltmiş, temmuz ayında ise yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştırmıştı.

TCMB, parasal sıkılaştırma sürecini seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklerken, ihracatçıların finansa erişimini gözeterek verdiği desteği devam ettiriyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kobi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürdü - Son Dakika
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