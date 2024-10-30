Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 512 milyar 799 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 600 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 512 milyar 799 milyon liralık teklif geldi.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB'nin İkinci TL İhalesine Yüksek Talep - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?