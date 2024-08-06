TCMB enflasyonun nedenini açıkladı

Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyonu yüzde 3,23 olarak; yıllık bazda ise yüzde 61,78 olarak açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu ile fiyat artışlarının raporunu yayımladı.

Merkez'in raporuna göre, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben yüksek fiyat ile temmuz ayında öne çıktı.

Enerji fiyatları temmuz ayında yüzde 10 artarken grup yıllık enflasyonu 4,47 puan düşerek yüzde 80,11 olarak gerçekleşti. Meskenlerde elektrik fiyat artış oranı yüzde 38 oldu.

Mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyerek taze meyve ve sebze olumlu bir görünüm gösterdi.

Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükseldi, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkati çekti.

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde; temel mal, hizmet, gıda, alkol-tütün-altın ve enerji gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 3,65, 2,88, 2,75, 0,35 ve 0,19 puan azaldı.

HABERLEŞME HİZMETLERİNDE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Yıllık enflasyon haberleşme hizmetlerinde yükselirken, diğer alt gruplarda geriledi. Aylık enflasyon kira, haberleşme ve ulaştırma başta olmak üzere alt gruplar genelinde güçlendi.

Kira alt grubunda aylık artış, sözleşme yenileme oranının temmuz ayında artmasının da etkisiyle yüzde 7,04'e yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 122,33 olarak gerçekleşti.

Haberleşme hizmetleri fiyatları telefon ve internet hizmetleri kaynaklı yüzde 5,46 arttı. Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirde akaryakıt fiyatlarındaki artışı takiben şehir içi ve kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşıma ücretleri etkili oldu.

Temmuz ayında, temel mal grubu yıllık enflasyonu 12,37 puanlık düşüşle yüzde 38,25'e indi. Yıllık enflasyon, dayanıklı mallarda (altın hariç) daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda düştü.

Dayanıklı mal (altın hariç) fiyatları döviz kuru ve iç talepteki görünümün yansımalarıyla sınırlı bir aylık artış (yüzde 0,62) kaydetti, yıllık enflasyon 15,50 puan düşüşle yüzde 31,39 olarak gerçekleşti.