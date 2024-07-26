TCMB TL Depo Alım İhalesinde 176 Milyar 383 Milyon TL Teklif Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB TL Depo Alım İhalesinde 176 Milyar 383 Milyon TL Teklif Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 176 milyar 383 milyon lira oldu. İhalede gerçekleşme ise 175 milyar 383 milyon lira olarak kaydedildi.

26.07.2024 13:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 176 milyar 383 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 175 milyar 383 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 175 milyar 383 milyon lira oldu. İhaleye, 176 milyar 383 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB TL Depo Alım İhalesinde 176 Milyar 383 Milyon TL Teklif Geldi - Son Dakika

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