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TCMB TL Depo Alım İhalesinde 72 Milyar 156 Milyon TL Teklif Geldi - Son Dakika
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TCMB TL Depo Alım İhalesinde 72 Milyar 156 Milyon TL Teklif Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde 72 milyar 156 milyon lira teklif edildi. İhalede gerçekleşen tutar ise 29 milyar 999 milyon 900 bin lira oldu.

TCMB TL Depo Alım İhalesinde 72 Milyar 156 Milyon TL Teklif Geldi
28.12.2023 - 12:01,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 72 milyar 156 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 30 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 29 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 72 milyar 156 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,98, maksimum faiz oranı yüzde 42,18, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,05 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TCMB TL Depo Alım İhalesinde 72 Milyar 156 Milyon TL Teklif Geldi - Son Dakika
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