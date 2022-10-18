TCMB'den, uluslararası yatırım pozisyonu açıklaması - Son Dakika
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TCMB'den, uluslararası yatırım pozisyonu açıklaması

18.10.2022 11:16
TCMB'den, uluslararası yatırım pozisyonu açıklaması

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonunun (UYP), ağustosta eksi 223,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonunun (UYP), ağustosta eksi 223,1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 artışla 296,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,6 azalışla 519,2 milyar doları oldu. Yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 sonunda eksi 256 milyar dolarken 2022 Ağustos sonunda eksi 223,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde; rezerv varlıklar kalemi, 2021 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 111,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3,7 artışla 126,2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, yüzde 0,3 azalışla 51,4 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 18,6 azalışla 115,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.PORTFÖY YATIRIMLARI 87,4 MİLYAR DOLARPortföy yatırımları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 9 azalışla 87,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,9 artışla 18,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 59,5 azalışla 1,4 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 azalışla 42,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,3 artarak 316,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,4 artarak 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 14,2 artarak 11,1 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,9 oranında azalarak 61,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,9 oranında artarak 97,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


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Kaynak: DHA

Türkiye, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den, uluslararası yatırım pozisyonu açıklaması - Son Dakika

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