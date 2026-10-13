TCMB verilerine göre cari işlemler ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi - Son Dakika
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TCMB verilerine göre cari işlemler ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi

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Ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç fazlası 8 milyar 205 milyon dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 746 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 746 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla verirken birincil gelir dengesi 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi 1,9 milyar dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ağustos ayında 9 milyar 711 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 265 milyon dolar ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 7 milyar 285 milyon dolar oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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