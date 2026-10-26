TCMB, yıl sonu itfaları için kullandırılacak TL kredileri büyüme sınırından çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı.??

TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.

TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.