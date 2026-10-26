TCMB, yıl sonu itfaları için kullandırılacak TL kredileri büyüme sınırından çıkardı

TCMB, yıl sonu itfaları için kullandırılacak TL kredileri büyüme sınırından çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yıl sonuna kadar itfası gelen TL borçlanma araçlarının ödenmesi için kullandırılacak TL kredileri kredi büyüme sınırından istisna etti. Düzenleme makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı.??
TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.
TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.
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