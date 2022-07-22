TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak - Son Dakika
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TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak

22.07.2022 14:40
TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-III" ün tanıtımı amacıyla 28 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-III" ün tanıtımı amacıyla 28 Temmuz Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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