Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara 'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak - Son Dakika

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