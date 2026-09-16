TDT'nin Türk Ekonomileri 2025 Raporu 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandı - Son Dakika
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TDT'nin Türk Ekonomileri 2025 Raporu 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandı

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Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hazırlanan "Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu", "Yeşil Ekonomiye Geçiş" temasıyla yayımlandı. Raporda, üye ve gözlemci ülkelerin yeşil dönüşümünün yeni yatırım, teknoloji ve ihracat imkanları sağlayabileceği belirtildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanan "Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu" yayımlandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanan "Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu", "Yeşil Ekonomiye Geçiş" temasıyla yayımlandı. Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET), TDT Genel Sekretaryası ve Türk Yatırım Fonu iş birliğinde hazırlanan rapor, Türk Akademisi (Turkic Academy) tarafından kamuoyuna sunuldu. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İhracat Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan rapora, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları da katkı sağladı. Raporda TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyeli, yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı. Çalışmada TDT 2040 vizyonu doğrultusunda Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşmasına, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik değerlendirmeler ortaya konuldu.

Rapor kapsamında Türk devletlerinin ekonomik büyüme ve rekabetçiliklerini sürdürürken yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmaları gerektiği ele alındı. Raporda, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, düşük karbonlu üretim ve çevre dostu teknolojilere yönelik yatırımların artırılması konuları öne çıkarken, Türk devletleri arasında enerji, teknoloji ve yeşil dönüşüm alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin ekonomik fırsatlar oluşturacağı belirtildi. Küresel karbon azaltım politikalarının ticaret üzerindeki etkilerine karşı ortak stratejiler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, yeşil dönüşümün bölge ülkeleri açısından yeni yatırım, teknoloji ve ihracat imkanları sağlayabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Ekonomi, İhracat, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TDT'nin Türk Ekonomileri 2025 Raporu 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDT'nin Türk Ekonomileri 2025 Raporu 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandı - Son Dakika
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