TeamViewer 1E'yi 720 Milyon Dolara Satın Aldı

Ekonomi

Alman çalışma yazılımı üreticisi TeamViewer, şirket tarihindeki en büyük devralma işlemiyle yazılım şirketi 1E'yi 720 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TeamViewer'den yapılan açıklamada, ABD'li varlık yönetim şirketi Carlyle'nin, Londra ve Austin'de ofisleri bulunan 1E için TeamViewer tarafından yapılan 720 milyon dolarlık satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

Söz konusu satın almanın, gerekli izinlerin ardından Ocak 2025'te tamamlanması bekleniyor.