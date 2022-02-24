Tech Brands Turkey'den Kiğılı'ya "En Teknolojik Erkek Giyim Markası" ödülü - Son Dakika

Kiğılı, bu yıl üçüncü kez NielsenIQ Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen ve markaların 40 farklı kategoride yarıştığı Tech Brands Turkey'de Türkiye'nin En Teknolojik Erkek Giyim Markası ödülünü kazandı.

Kiğılı açıklamasına göre, 22 Şubat günü gerçekleştirilen ödül töreninde teknolojiye yaptığı yatırımlarla iş süreçlerini geliştiren ve sektörüne öncülük eden Kiğılı, kazandığı ödül ile Türkiye'nin en teknolojik erkek giyim markası olduğunu tescilledi.

Türkiye'nin En Teknolojik Erkek Giyim Markası ödülünü alan Kiğılı'nın bu başarısı, Nielsen Türkiye'nin online olarak kurguladığı metodoloji ile ölçüldü. Araştırma kapsamında Türkiye'yi temsil eden 12 ilde, 15-64 yaş arası, ABC1C2 SES grubundan, 1000 kişi ile 10 dakikalık online anketler gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 50'si kadın yüzde 50'si erkek, yaş ortalaması 37, yüzde 21'i AB, yüzde 34'ü C1, yüzde 44'ü de C2 ses grubuna mensuptu. Araştırmada aynı zamanda müşterilerin Tech Brands logolu ürünleri satın alma niyeti, tavsiye etme eğilimi ve Tech Brands logosu hakkındaki düşünceleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazarlama İletişimi Müdürü Ayşem Başhan, üretim süreci ve ürünlerdeki inovasyonun günümüzde sektörün vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Başhan, "Markaların kendisini geliştirmeden, inovasyona yatırım yapmadan sadece moda dünyasının güncel trendleriyle ayakta kalabilmesi çok zor. Hazır giyim sektöründeki inovasyon faaliyetlerimize pandemiyle birlikte daha çok yoğunlaştık. Kiğılı olarak teknolojiye yaptığımız yatırımların devamı gelecek ve yakın zamanda yeni iş birliklerine imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.