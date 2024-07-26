TED Ankara Koleji Öğrencisi Mert Çankaya Matematikte Dünya Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TED Ankara Koleji Öğrencisi Mert Çankaya Matematikte Dünya Birincisi

TED Ankara Koleji 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya birincisi oldu. Çankaya, daha önce de çevrim içi olarak gerçekleştirilen STEM Olimpiyatları matematik sınavında birincilik elde etmişti. Öğrenci, sınava girmeyi düşünenlere çalışmalarını ve iyi hazırlanmalarını önerdi. TED Ankara Koleji'nin diğer öğrencileri de önemli dereceler elde etti.

26.07.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Ankara Koleji Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya birincisi oldu.

Türk Eğitim Derneği'nden (TED) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 114 ülkeden 11 binden fazla öğrencinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın fiziki organizasyonu olan büyük final etabı Hollanda'nın Lahey kentinde yapıldı.

Toplamda 22 ülkeden 440 öğrencinin katıldığı etapta, matematik ve fen bilimleri derslerinin sınavları Leiden Üniversitesi'nde iki oturumda gerçekleştirildi. Her kategoride 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavda öğrencilere her kategori için 75 dakika süre verildi.

TED Ankara Koleji'nin 17 öğrenciyle katıldığı STEM Olimpiyatları'nda 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya matematik alanında dünya birincisi oldu. Çankaya, bu yıl mart ayında çevrim içi olarak gerçekleştirilen STEM Olimpiyatları matematik sınavında da dünya birincisi olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya, sınava girmeyi düşünen öğrencilere çok çalışmalarını ve iyi hazırlanmaları önerisinde bulundu.

Çankaya, "Bu yarışma dünya çapında olduğundan hem üniversite başvurularında hem de iş hayatında onlar için referans olacaktır. Yarışmada aldığım sonucun benim de özgeçmişime katkıda bulunacağını düşünüyorum. Aileme, okuluma ve öğretmenlerime bana duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Genel sıralamada TED Ankara Koleji'nin diğer öğrencileri de önemli derece elde etti.

Matematik alanında Ilım Bilgin ve Zeynep Serdaroğlu altın madalya, İpek Emmez ve Ceylin Aydın gümüş madalya alırken, Elif Banu Abiş, Karen Afaracı, Defne Özdemir, Arda Cemri bronz, Ada Atalar, Beren Aydın, Eda Selin Erkan, Doğa Sivri de şeref ödülünün sahibi oldu.

Fen Bilimleri alanında ise İpek Emmez ve Ceylin Aydın altın madalya, Ada Atalar gümüş madalya aldı. Mert Çankaya, Beren Aydın, Merve Kara ve Arda Cemri bronz madalyayla ödüllendirilirken Ilım Bilgin ve Doğa Sivri şeref ödülü kazandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerin rehber öğretmenleri Selma Tahtasız ve Müjgan Kartal Dinç ise STEM Olimpiyatları'nda yer almanın, hem okul öğrencilerinin birbirleriyle kaynaşması hem de diğer ülkelerden gelen gençlerle tanışması açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Çankaya, Ankara, Dünya, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TED Ankara Koleji Öğrencisi Mert Çankaya Matematikte Dünya Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
15:06 CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 17:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: TED Ankara Koleji Öğrencisi Mert Çankaya Matematikte Dünya Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement