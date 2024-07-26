TED Ankara Koleji Öğrencisi Mert Çankaya Matematikte Dünya Birincisi

Ekonomi

TED Ankara Koleji Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya birincisi oldu.

Türk Eğitim Derneği'nden (TED) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 114 ülkeden 11 binden fazla öğrencinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen Uluslararası STEM Olimpiyatları'nın fiziki organizasyonu olan büyük final etabı Hollanda'nın Lahey kentinde yapıldı.

Toplamda 22 ülkeden 440 öğrencinin katıldığı etapta, matematik ve fen bilimleri derslerinin sınavları Leiden Üniversitesi'nde iki oturumda gerçekleştirildi. Her kategoride 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavda öğrencilere her kategori için 75 dakika süre verildi.

TED Ankara Koleji'nin 17 öğrenciyle katıldığı STEM Olimpiyatları'nda 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya matematik alanında dünya birincisi oldu. Çankaya, bu yıl mart ayında çevrim içi olarak gerçekleştirilen STEM Olimpiyatları matematik sınavında da dünya birincisi olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya, sınava girmeyi düşünen öğrencilere çok çalışmalarını ve iyi hazırlanmaları önerisinde bulundu.

Çankaya, "Bu yarışma dünya çapında olduğundan hem üniversite başvurularında hem de iş hayatında onlar için referans olacaktır. Yarışmada aldığım sonucun benim de özgeçmişime katkıda bulunacağını düşünüyorum. Aileme, okuluma ve öğretmenlerime bana duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Genel sıralamada TED Ankara Koleji'nin diğer öğrencileri de önemli derece elde etti.

Matematik alanında Ilım Bilgin ve Zeynep Serdaroğlu altın madalya, İpek Emmez ve Ceylin Aydın gümüş madalya alırken, Elif Banu Abiş, Karen Afaracı, Defne Özdemir, Arda Cemri bronz, Ada Atalar, Beren Aydın, Eda Selin Erkan, Doğa Sivri de şeref ödülünün sahibi oldu.

Fen Bilimleri alanında ise İpek Emmez ve Ceylin Aydın altın madalya, Ada Atalar gümüş madalya aldı. Mert Çankaya, Beren Aydın, Merve Kara ve Arda Cemri bronz madalyayla ödüllendirilirken Ilım Bilgin ve Doğa Sivri şeref ödülü kazandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerin rehber öğretmenleri Selma Tahtasız ve Müjgan Kartal Dinç ise STEM Olimpiyatları'nda yer almanın, hem okul öğrencilerinin birbirleriyle kaynaşması hem de diğer ülkelerden gelen gençlerle tanışması açısından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.