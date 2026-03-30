TEDAŞ'tan İlk Modüler Modem Sertifikası
TEDAŞ'tan İlk Modüler Modem Sertifikası

30.03.2026 09:26
TEDAŞ, Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında ilk modüler modem onay sertifikasını verdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında, birlikte çalışabilirlik testlerini geçen modüler modemlere yönelik ilk uygunluk onay sertifikasını firma yetkililerine takdim etti.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe dijitalleşmenin ve yerli üretimin önünü açan MASS'ta, yeni bir aşamaya geçildi.

MASS kapsamında farklı marka sayaç, modem, merkezi haberleşme yazılımı ve veri yoğunlaştırıcı birimlerinin birlikte çalışabilirliğini ölçen "Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzu" çerçevesinde yürütülen uygunluk değerlendirme süreçleri neticesinde birlikte çalışabilirlik testlerini geçen ilk modüler modem üretici firma için sertifikalandırma gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, TEDAŞ tarafından yürütülen test ve onay çalışmaları sonucunda, sMOD-MASS model numaralı modüler modem, Ölçüm Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Teknik Kılavuzuna Uygunluk Onay Sertifikası alan ilk ürün oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, sertifikanın kaliteye, mevzuata uygunluğa ve kamu hizmetine duyulan güvenin bir simgesi olduğunu belirterek, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve firma personeline teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

