Tehlikeye aldırmadan uçurumlardan kaya balı topluyorlar

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı ve Mağaralı köylerinin kırsalında bulunan uçurumlardan bin bir güçlükle kaya balı toplanıyor.

Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı ve Mağaralı köylerinde arıcılık yapan Yıldız ve Aslan aileleri, yüksek dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıyor. İlaç olarak dost ve akrabalarına balı veren aileler fazla kalanı ise kilogramını bin TL'ye satıyor. Yüksek dağlarda bulunan kaya balı zorlu bir yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, "Bugün 50 metrelik bir kayaya indik arı balımızı çıkarmak için saatlerce jeneratör ve hilti kullanarak yuvasını güzel bir şekilde açtım. Ama bu sene kuraklık olduğu için bu durum arıları da vurmuş. Kuraklıktan dolayı arılar yuvalarını terk edip kaçıyor. Bizde bunu fark edince bal boşu boşuna telef olmasın diye çıkarttık. Bazen 50 metrelik kayalara iniyorum, bazen de 100 ile 150 metre olan kayalar var, bunlar tabii ki de yükseklik olarak sürekli değişiyor. Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. AFAD'dan eğitim almıştım, güvenlik önlemi alıp tırmanıyorum" dedi.

"Hasta olan insanlara veriyorum"

Topladığı balı kendilerinin tükettiğini, eş dost akraba ve hastalara dağıttığını kalanı ise sattığını söyleyen Yıldız, "Ben bu balı hiçbir şekilde paraya layık görmüyorum hobi olarak bu işi yapıyorum. Kışın biz kendimiz bu balı tüketiyoruz. Dosta, komşuya, akrabaya ve hasta olan insanlara veriyorum. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını, kilosunu bin TL'ye satıyoruz. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz" diye konuştu.

Kudbettin Aslan ise kayalardan bal topladıklarını söyledi. Aslan, "Arkadaş bu işin eğitimini almış ben de ona yardımcı olmak için beraberinde geliyorum. Bu durum yüz yıllardır dedelerimizden kalma bir meslek haline gelmiş bu bal tamamen organiktir hiçbir katkı maddesi içinde yoktur" şeklinde konuştu. - BATMAN