TEİAŞ, 32 Santrale 1.05 Milyar Lira Ödeme Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

TEİAŞ, 32 Santrale 1.05 Milyar Lira Ödeme Yapacak

TEİAŞ, ocak ayı için 32 elektrik santraline toplamda 1.05 milyar lira kapasite ödemesi yapacak.

03.03.2025 10:16
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline ocak ayı için 1 milyar 50 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale ocak için toplam 1 milyar 50 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 122 milyon 991 bin 881 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji, İthalat, İhracat, Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 82 milyon 641 bin 596 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.???????

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEİAŞ, 32 Santrale 1.05 Milyar Lira Ödeme Yapacak - Son Dakika

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