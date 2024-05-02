TEİAŞ, Mart Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 501 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

TEİAŞ, Mart Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 501 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak

TEİAŞ, Mart Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 501 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), mart ayı için 36 elektrik üretim santraline toplamda 501 milyon 346 bin 796 lira kapasite ödemesi yapacak. Ödemeler, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan listede belirtilen santrallere yapılacak. En yüksek ödeme, Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye 72 milyon 537 bin 970 lira ile yapılacak.

02.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline mart ayı için 501 milyon 346 bin 796 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına mart ayı için toplam 501 milyon 346 bin 796 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 72 milyon 537 bin 970 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 35 milyon 94 bin 275 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TEİAŞ, Mart Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 501 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak - Son Dakika

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