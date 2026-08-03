TEİAŞ'tan 17 Santrale 1 Milyar Lira Ödeme - Son Dakika
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TEİAŞ'tan 17 Santrale 1 Milyar Lira Ödeme

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TEİAŞ, haziran ayında 17 elektrik santraline toplam 1 milyar 10 milyon lira kapasite ödeyecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 17 elektrik üretim santraline haziran ayı için 1 milyar 10 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 1 milyar 10 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 10 santrale, santral başına 70 milyon 700 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 1 milyon 705 bin 109 lira 92 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEİAŞ'tan 17 Santrale 1 Milyar Lira Ödeme - Son Dakika

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