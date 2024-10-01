TEİAŞ'tan 37 Santrale 1,66 Milyar Lira Ödeme

Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 37 elektrik üretim santraline ağustos için 1 milyar 662 milyon 62 bin 572 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 37'sine ağustos için toplam 1 milyar 662 milyon 62 bin 572 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde Hidro-gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye 132 milyon 673 bin 256 lirayla en yüksek ödeme yapılacak.

Bu şirketi, 115 milyon 620 bin 911 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

Bu kapsamda TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.???????