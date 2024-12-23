Tek-Art, Fenerbahçe-Kalamış Limanı İhalesinde İmzaya Davet Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Tek-Art, Fenerbahçe-Kalamış Limanı İhalesinde İmzaya Davet Edildi

Koç Holding'e bağlı Tek-Art, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşme imzaya çağrıldı.

23.12.2024 21:46
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Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art'ın imzaya çağrıldığı bildirildi.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "16 Temmuz 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'nin (Tek-Art), Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılacağı ve ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgilerin yatırımcılarımızla paylaşılacağı kamuya duyurulmuştu." ifadelerine yer verildi.

Tek-Art'ın sözleşme imzasına davet edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÖİB tarafından bugün iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.09.2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, ihaleye 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025'te sözleşme imzasına davet edilmiştir. Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

Kaynak: AA

Koç Holding, Fenerbahçe, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tek-Art, Fenerbahçe-Kalamış Limanı İhalesinde İmzaya Davet Edildi - Son Dakika

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