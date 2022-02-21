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Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor - Son Dakika

Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor

21.02.2022 11:38
Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor

Halk arasında Sosyete Pazarı olarak anılan ve ağırlıklı olarak giyim-kuşam üzerine hizmet veren, haftanın belli günlerinde kurulan semt pazarı konsepti, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Halk arasında Sosyete Pazarı olarak anılan ve ağırlıklı olarak giyim-kuşam üzerine hizmet veren, haftanın belli günlerinde kurulan semt pazarı konsepti, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Sosyete Pazarı projesinin uygulamada hangi şartlara bağlanacağı, esnafın bu pazarda nasıl yer alacağı gibi konuların netleştirilebilmesi için projenin paydaşları, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Tekirdağ Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantı yapan Başkan Yüksel, kısa süre içinde hayata geçirilmesi hedeflenen Sosyete Pazarı konsepti ile ilgili esnaf temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Esnafa yeni gelir kapısı olacak

Alınan bilgilere göre; Sosyete Pazarı'nda Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren ve dükkan işleten esnafa öncelik verilecek. Ayrıca, son aylarda sıklıkla Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş amacıyla ülkemize gelen turistleri Süleymanpaşa'ya çekebilmek için de Sosyete Pazarı konsepti cazibe unsuru olarak kullanılacak. Sosyete Pazarı projesi, Korona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçen Süleymanpaşa esnafına yeni bir gelir kapısı olacak.

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şehrimize kazandırdığımız Osman Tabak Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nde, Sosyete Pazarı konseptini hayata geçireceğimizin müjdesini daha önce paylaşmıştım. Bu konuyla ilgili Pazarcılar Odamızın yöneticileriyle bir araya gelerek, çok yakında halkımızın hizmetine sunacağımız pazarımızla ilgili istişarede bulunduk. Pandemi nedeniyle zorlanan esnafımıza önemli katkısı olacağına inandığımız projemizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor
Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor
Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor

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Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor En çok konut satılan iller arasında 8. sırada En çok konut satılan iller arasında 8. sırada Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi Tekirdağ'da 75 bin dolu makaron ele geçirildi

Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'a sosyete pazarı geliyor - Son Dakika Ekonomi


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