Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor

Tekirdağ'da bağcılık konularıyla ilgili terbiye sistemi, budama ve üzüm çeşitlerine ilişkin eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecek "Tekirdağ Bağları Kadın Eli ile Güzelleşiyor" projesi başladı.

Projeye dahil olan 26 kadın çiftçiye, Yüksek Sistem Bağ Tesisi, Terbiye Sistemleri ve Budama ile Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'nın açılışını yaptığı projenin eğitim faaliyeti kapsamında enstitü bünyesinde görev alan Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Semih Yaşasın tarafından kadın çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. - TEKİRDAĞ