Üye Girişi
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor - Son Dakika

Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor

19.02.2022 10:48
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor

Tekirdağ'da bağcılık konularıyla ilgili terbiye sistemi, budama ve üzüm çeşitlerine ilişkin eğitim verildi.

Tekirdağ'da bağcılık konularıyla ilgili terbiye sistemi, budama ve üzüm çeşitlerine ilişkin eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecek "Tekirdağ Bağları Kadın Eli ile Güzelleşiyor" projesi başladı.

Projeye dahil olan 26 kadın çiftçiye, Yüksek Sistem Bağ Tesisi, Terbiye Sistemleri ve Budama ile Yeni Geliştirilen Üzüm Çeşitlerinin Tanıtımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'nın açılışını yaptığı projenin eğitim faaliyeti kapsamında enstitü bünyesinde görev alan Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Semih Yaşasın tarafından kadın çiftçilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor

YORUMLAR
500
Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor Marmara hayalet ağlardan temizleniyor Marmara hayalet ağlardan temizleniyor İSTANBUL İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 'DİKEY TARIM' İÇİN ARAŞTIRMA YAPACAK İSTANBUL İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 'DİKEY TARIM' İÇİN ARAŞTIRMA YAPACAK

Araştırma, Tekirdağ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
10:36 Rus yanlısı iki bölgede seferberlik hali! Donetsk ve Lugansk'ta yetişkin erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklandı
10:23 Öfkeli anne, 6 bin TL'ye yakın ceza yiyen oğluna çakar lamba ile saldırdı
10:15 Bakırköy'deki çatışma ile ilgili sıcak gelişme! Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
10:07 90 yaşındaki adam sokakta bir kadınla birlikte oldu! İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar
10:05 Estetik mucizesi! Mika Raun estetikle öyle değişti ki, takipçileri bile tanıyamadı
09:59 Skandala devam! Netflix belgeselinde Türkiye'nin doğusu Ermenistan olarak gösterildi!
09:51 Hırsızlık için girmişlerdi! Kendilerine polis süsü verdiler! Direnen ev sahibini önce kelepçelediler, sonra da katlettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 10:56:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ bağları kadın eliyle güzelleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement