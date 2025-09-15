Tekirdağ'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tekirdağ'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri

Tekirdağ\'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri
15.09.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanlığı, Tekirdağ'da hasat öncesi pestisit denetimleri yaparak gıda güvenliğini sağlıyor.

Tekirdağ'da hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde tüm illerde yürütülen "Bitki Sağlığı Programı" çerçevesinde Tekirdağ'da da hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor. Özellikle yaş meyve ve sebze gruplarından alınan numuneler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gıda kontrol laboratuvarlarında kalıntı analizine tabi tutuluyor.

2012 yılından bu yana sürdürülen denetimlerde, kullanılan etken maddelerin ürüne ruhsatlı olup olmadığı, izin verilen MRL (Maksimum Rezidü Limiti) değerlerini aşıp aşmadığı ve ülkemizde yasaklı etken maddeleri içerip içermediği inceleniyor. Kalıntı tespit edilen ürünlerde ise üreticilere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri üreticilerin cezai işlemle karşılaşmamaları için bitki koruma ürünlerini doğru zaman ve doğru dozda, etiket bilgisine uygun olarak kullanmaları gerektiği, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini aktarırken, üreticilere bol, bereketli ve kalıntısız ürünler diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:28:13. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.