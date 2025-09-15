Tekirdağ'da hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde tüm illerde yürütülen "Bitki Sağlığı Programı" çerçevesinde Tekirdağ'da da hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor. Özellikle yaş meyve ve sebze gruplarından alınan numuneler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gıda kontrol laboratuvarlarında kalıntı analizine tabi tutuluyor.

2012 yılından bu yana sürdürülen denetimlerde, kullanılan etken maddelerin ürüne ruhsatlı olup olmadığı, izin verilen MRL (Maksimum Rezidü Limiti) değerlerini aşıp aşmadığı ve ülkemizde yasaklı etken maddeleri içerip içermediği inceleniyor. Kalıntı tespit edilen ürünlerde ise üreticilere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri üreticilerin cezai işlemle karşılaşmamaları için bitki koruma ürünlerini doğru zaman ve doğru dozda, etiket bilgisine uygun olarak kullanmaları gerektiği, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini aktarırken, üreticilere bol, bereketli ve kalıntısız ürünler diledi. - TEKİRDAĞ