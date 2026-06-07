Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayımı sürerken, ilk sandıklardan gelen sonuçlar kongre alanında heyecanı artırdı.

İLK SANDIKLARDA AZİZ YILDIRIM ÜSTÜNLÜĞÜ

Açılan ilk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi'nin önünde olduğu görüldü. Henüz tüm sandıklar açılmamış olsa da ilk sonuçlar kongredeki dengelerin Aziz Yıldırım lehine şekillendiği yönünde yorumlandı.

TEZAHÜRATLAR BAŞLADI

İlk sonuçların açıklanmasının ardından Aziz Yıldırım'ı destekleyen taraftarlar ve kongre üyeleri tribünlerde tezahüratlara başladı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu kongre alanında giderek artarken, seçim atmosferi de yükseldi.

GÖZLER KALAN SANDIKLARDA

İlk sonuçlar Aziz Yıldırım lehine görünse de seçim yarışının kesin sonucu için tüm sandıkların açılması bekleniyor. Oy sayım işlemleri devam ederken, Fenerbahçe camiası yeni başkanın kim olacağını öğrenmek için sonuçları yakından takip ediyor.

SONUÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

27 bin 138 üyenin oy kullandığı tarihi seçimde gözler artık sandıklardan çıkacak nihai sonuçlara çevrilmiş durumda.