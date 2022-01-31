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Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü - Son Dakika

Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü

31.01.2022 17:08

Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde istavritin kilosu 20 liraya, Karadeniz hamsinin kilogram fiyatı ise 25 TL'ye geriledi.

Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde istavritin kilosu 20 liraya, Karadeniz hamsinin kilogram fiyatı ise 25 TL'ye geriledi.

Tekirdağ'da pazarda ve sokak aralarında seyyar tezgah açan balıkçılar istavritin kilogram fiyatını 20 TL'ye, hamsiyi ise 25 TL'ye satıyor. Balık fiyatlarındaki düşüşü fark eden vatandaşlar da ucuz fiyata balık yemek için seyyar balıkçılara akın etti. Seyyar balıkçılar, vatandaşların bol bol balık tüketmesi için ellerinde gelince fiyatları indirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Tezgahta balık alamaya gelen vatandaşlardan Fatih Tavşancı, "Fiyatlar şuan iyi. Hesaplı uygun. El yakmıyor. 2 kişiyiz, 1 kilogram alacağız" dedi.

"Sigara 25 lira, 1 kilogram istavrit 20 lira"

Balık satışı yapan Engin Şinik, "Yani istavrit 20 lira şuan, çok uygun bir fiyat. Kıyaslama yaparsak, bir paket sigara 25 lira, 1 kilogram istavrit şuan 20 lira. Şuan etten, kıymadan daha uygun. Herkese uygun sofralarımıza, istavrit, hamsi, haftada en az 2 gün, 3 gün balık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Hem sağlıklıdır. Çocuklarına, evlatlarına balık yedirmelerini ve balık yemelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Balık satışı yapan Yıldıray Baltalar ise, "Bütün balıklarımız çok güzel. Bütün balıklarımız Kırklareli Kıyıköy'den geliyor. Vatandaşımız bol bol yesin. Hamsi 25 TL, istavrit 20 TL bütün herkes tüketsin yani. Hepsi Karadeniz balığı" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü
Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü
Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü
Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü
Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü
Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü

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Türk Lirası, Karadeniz, Tekirdağ, Sigara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da istavrit 20, hamsi 25 TL'ye kadar düştü - Son Dakika
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