Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı , Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Al, Verimlilik ve Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve sanayiciler katıldı.

Tekirdağ 'da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tekirdağ'a model fabrika kurulacak - Son Dakika

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