Tekirdağ'da "tarımsal üretim planlaması teknik komite toplantısı" yapıldı.

Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuna ilişkin yetkilendirmenin düzenlendiği 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun değiştirilen 7. maddesine istinaden hazırlanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde oluşturulan Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi, Vali Yardımcısı Mustafa Güler' in başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, Tekirdağ İli Hayvansal Üretim Planı ve Su Ürünleri Üretim Planı değerlendirmesi yapılıp, İl Teknik Komitesi Kararları çerçevesinde üretim planları kabul edilerek imzalandı. - TEKİRDAĞ