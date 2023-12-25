 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komite Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komite Toplantısı Yapıldı

Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuna ilişkin yetkilendirmenin düzenlendiği 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun değiştirilen 7. maddesine istinaden hazırlanan 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde oluşturulan Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi, Tekirdağ'da toplandı.

Tekirdağ\'da Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komite Toplantısı Yapıldı
25.12.2023 - 11:00,
Abone Ol

Tekirdağ'da "tarımsal üretim planlaması teknik komite toplantısı" yapıldı.

Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuna ilişkin yetkilendirmenin düzenlendiği 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun değiştirilen 7. maddesine istinaden hazırlanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde oluşturulan Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi, Vali Yardımcısı Mustafa Güler' in başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, Tekirdağ İli Hayvansal Üretim Planı ve Su Ürünleri Üretim Planı değerlendirmesi yapılıp, İl Teknik Komitesi Kararları çerçevesinde üretim planları kabul edilerek imzalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekirdağ, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komite Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus'tan bomba kehanet! Süper Kupa finalini yönetecek hakemin ismini verdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
10:50 Edin Dzeko'dan Icardi'nin fotoğrafına olay yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komite Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement