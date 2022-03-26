Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

26.03.2022 10:15
Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.

Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 290 bin 259 motorlu kara taşıtının, 153 bin 844'ü (yüzde 53) otomobil, 5 bin 455'i (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 491'i (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 521'i (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 448'i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 770'i (yüzde 11,6) motosiklet, 914'ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 816'sı (yüzde 11) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Şubat ayında 6 bin 79 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 6 bin 79 taşıt içinde otomobil yüzde 63,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, 6,2 ile traktör, yüzde 6,1 ile motosiklet takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,2'sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 385 bin 084 adet araç bulunuyor. Tekirdağ, toplam 290 bin 259 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 18,2), motosiklet (yüzde 6,3), kamyon (yüzde 4,1), otomobil (yüzde 3,7), kamyonet (yüzde 3), traktör (yüzde 2,5), minibüs (yüzde 1,2), otobüs (yüzde 0,3) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu Hyundai, yılın ilk iki ayında 74 bin 661 adet elektrikli otomobil sattı Hyundai, yılın ilk iki ayında 74 bin 661 adet elektrikli otomobil sattı

Otomobil, Tekirdağ, Minibüs, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement