Tekirdağ haber | İki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut Tekirdağ'da 50 lira - Son Dakika
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Tekirdağ haber | İki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut Tekirdağ'da 50 lira

18.10.2022 12:10
Tekirdağ haber | İki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut Tekirdağ'da 50 lira

Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'da seyyar tezgahları süslemeye devam eden ve iki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut 50 liradan satılıyor.

Tekirdağ'da seyyar tezgahları süslemeye devam eden ve iki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut 50 liradan satılıyor.

Av yasağının kaldırılmasının ardından tezgahları süsleyen büyük boy palamutlar 50 liraya alıcı buluyor. İki kişinin doyabileceği büyüklükteki palamutlar balıkçı tezgahlarında alıcı beklerken esnaflar sezonun başlamasıyla yaşanan palamut yoğunluğu sebebiyle vatandaşların balığa doyduğunu belirttiler. Son günlerde etkisini gösteren poyraz sebebiyle balıkçı teknelerinin açılamaması yüzünden fiyatlarda artış olduğunu belirten balıkçı seyyar balıkçılar, poyrazın geçmesini bekliyor.

Balık satıcısı Nedim Akkurt yaptığı açıklamada, palamudun tanesinin 40-50 lira arasında değiştiğini ifade ederek, "Şu anda vatandaşın palamuda talebi yok. Millet palamuda doydu artık. 2 hafta önce 25 liraya sattığımız balık şu anda 50 lira. Sonucu aza geliyor balık. Pahalı verince bizde mecburi pahalı satmak zorundayız. Tatmin ediyor mu bizi etmiyor. Biraz ekmek kalsın diyoruz" dedi.

Sinan Sevincan ise yaptığı açıklamada, "Rüzgar balık fiyatlarını etkiliyor. Şu an büyük boy palamudun fiyatı 50-60 değişiyor. Kimi alıyor kimine ise çok geliyor. Allah'ın izniyle çinekop bekliyoruz. Ama daha bir ay falan sürer diyorlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ haber | İki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut Tekirdağ'da 50 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haber | İki kişiyi doyurabilen boyuttaki bir palamut Tekirdağ'da 50 lira - Son Dakika
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