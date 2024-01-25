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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Recep Soytürk başkanlığında Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğünde toplandı. Toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu ve 2024 yılı işgücü eğitim planı onaylandı. Ayrıca, engelli ve eski hükümlü projeleri incelenerek komisyona gönderilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca, Tekirdağ'da istihdamın bugünü ve geleceği sempozyumu sonuç raporu da sunuldu.

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:17
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Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen tarafından, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyet ve çalışmaları ve 2024 yılı planlamaları hakkında sunum yapıldı.

Tekirdağ ilinin sosyo-ekonomik yapısı, iş gücü piyasası, örgün, yaygın eğitim ve kurs ve programlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu uygun bulundu. Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğünün 2024 yılı Yıllık İşgücü Eğitim Planı onaylandı.

Aktif İşgücü Hizmetleri çerçevesinde, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve bağlı Hizmet Merkezlerine sunulan Engelli ve Eski Hükümlü Projeleri incelendi ve projelerin Engelli ve Eski Hükümlü Komisyonuna gönderilmesine karar verildi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde, 29 Kasım 2023 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tekirdağ'da İstihdamın Bugünü ve Geleceği Sempozyumu" sonuç raporu hakkında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever tarafından Kurul üyelerine bilgi verildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tekirdağ ilindeki okullarda açılacak/kapatılacak olan alan ve dal talepleri uygun bulundu. Temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya; Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ve İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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