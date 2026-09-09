TEKNOFEST 2026 E-Ticaret Yarışması sonuçlandı

"TEKNOFEST Güneydoğu 2026" kapsamında Trendyol ve T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen E-Ticaret Yarışması'nda kazanan takımlar belli oldu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, genç yetenekleri gerçek dünya e-ticaret problemlerine çözüm üretmek üzere bir araya getiren yarışma, katılımcılara veri bilimi, yapay zeka ve e-ticaret teknolojileri alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sundu.

Trendyol ve T3 Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmada katılımcılardan, kullanıcıların arama niyetleri ile ürünler arasındaki anlamsal bağı çözümleyerek, e-ticaret arama deneyimini geliştirecek veri odaklı modeller üretmesi beklendi. Yarışmacılar, yenilikçi çözümlere arama terimleri ve konseptler, ürün isimleri, kategori hiyerarşileri ile materyal, renk ve stil gibi detaylı ürün özelliklerini bir araya getirerek ulaştı.

Yarışmaya 544 takım ve toplam 1700 yarışmacı başvurdu. Ön eleme aşaması 21 gün boyunca Kaggle platformu üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmacılar toplam 11 bin 400 farklı tahmin üreterek, geliştirdiği veri odaklı modelleri gerçek bir e-ticaret problemi üzerinde test etme fırsatı buldu.

Ön eleme aşamasının ardından finale kalan 10 takım ve toplam 32 yarışmacı, geliştirdikleri projeleri Trendyol'un belirlediği jüri karşısında sundu. Finalistlerin sunumları ve canlı demoları 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilirken, takımların geliştirdiği kodlar da 4 kişilik teknik inceleme ekibinin değerlendirmesinden geçti. Jüri ve teknik inceleme süreçlerinin sonuçları doğrultusunda yarışmanın kazananları belirlendi.

Trendyol Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Cenk Çivici'nin de katıldığı törende birinciliğe ulaşan "ArmaTerimi" takımı 150 bin lira, ikinci "Abdül Basitadam" takımı 120 bin lira, üçüncü "Dream Team" ise 100 bin lira ödülün sahibi oldu. Ayrıca, "Çözüm Başarısı", "Kaggle Aşaması", "Çözüm Hızı", "Çözüm Sunumu", "İmplementasyon ve Dokümantasyon" ile "Model Açıklanabilirliği" kategorilerindeki jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik elde eden takımlara da plaket takdim edildi.

Öte yandan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal, etkinlikte yarışmacıları ziyaret etti.

Trendyol, T3 Vakfı ile gerçekleştirdiği paydaşlık kapsamında gençlerin teknoloji, veri bilimi ve yapay zeka alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmesine katkı sunmayı ve gerçek iş problemleri üzerinden yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını desteklemeyi hedefliyor.