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TEKNOFEST kapsamındaki Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması başvuruya açıldı - Son Dakika

TEKNOFEST kapsamındaki Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması başvuruya açıldı

01.02.2022 17:20
TEKNOFEST kapsamındaki Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması başvuruya açıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, bilimin rehberliğinde doğayı keşfedecek bilim insanları ile öğrencileri buluşturmak için başvurularını açtı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, bilimin rehberliğinde doğayı keşfedecek bilim insanları ile öğrencileri buluşturmak için başvurularını açtı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla biyoteknolojinin farklı alanlarında inovatif fikirlerin üretileceği yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızına paralel olarak gelişen biyoteknoloji alanı, yaşadığımız yüzyılda tüm insanlığın ortak faydası için önemli yenilikler sunarak problemlere uygun çözümler üretiyor.

Bilgiye dayalı bir sektör olarak başta yüksek nitelikli uzman insan kaynağı olmak üzere, kapsamlı kaynaklara ihtiyaç duyan biyoteknoloji alanında inovasyon sisteminin geliştirilmesi amacıyla harekete geçen TEKNOFEST, yenilikçi fikirlerin başarıyla uygulanması için önemli fırsatlar sunuyor.

Her alanda yenilikçi fikirler

İnsanlık olarak karşı karşıya kalınan problemlerin çözümünde ciddi değerler üreten biyoteknoloji alanı, sunduğu potansiyel ile her alanda stratejik bir yetkinlik gerektiriyor. Bu kapsamda değerlendirilen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda öğrencilerin çalışma konuları arasında başta sağlık temelli bir yaklaşım ile medikal, tanı teknolojileri olmak üzere, akuatik olarak nitelendirilen su ve deniz biyoteknolojileri bulunuyor.

Gıda ve beslenme, tarım ve çevre ile genetik temelli endüstriyel biyoteknoloji alanlarında inovasyon çalışmaları yapabilen öğrenciler, biyoinformatik, nanobiyoteknoloji ve biyoterör ajanları konularını da seçebiliyor.

"Proje" ve "Fikir" olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Fikir kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yaparak teori üzerinde sunması beklenirken, Proje kategorisinde ise yaptıkları çalışmaları bir prototip ürüne dönüştürmesi bekleniyor.

"Lise Seviyesi" ile "Üniversite ve Üzeri Seviyesi" olmak üzere iki seviyede değerlendirilen Fikir kategorisinde dereceye giren öğrencileri toplamda 48 bin TL değerinde ödül bekliyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabildiği Proje kategorisinde başarılı olan ve dereye giren öğrenciler toplamda 36 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022'de Trabzon'da düzenlenecek Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

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Havacılık, Lisans, Lise, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST kapsamındaki Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması başvuruya açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TEKNOFEST kapsamındaki Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması başvuruya açıldı - Son Dakika
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