Teknofest'te Mesleki Yetenek Yarışması - Son Dakika
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Ekonomi

Teknofest'te Mesleki Yetenek Yarışması

19.07.2025 17:37
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Bakan Kacır, Teknofest'te ilk kez mesleki yetenek yarışması düzenleneceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenleyeceklerini belirterek, "Yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite düzeyindeki katılımcılar, mezunlar ve sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açıktır." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, söz konusu yarışmaya ilişkin bilgi verdi.

Teknofest kapsamında OSB ile birlikte bu yıl ilk defa "Mesleki Yetenek Yarışması" düzenleyeceklerini belirten Kacır, "Katılımcılar, elektrik, enerji, otomasyon, üretim ve elektronik gibi alanlarda gerçek iş senaryolarına dayalı görevlerde teknik bilgi, el becerisi, takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerini ortaya koyacaklar. Eğitim, üretim ve sektör arasında sağlam köprüler kurmayı hedeflediğimiz yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite düzeyindeki katılımcılar, mezunlar ve sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yarışmada, bakım onarım ve pano montaj, elektrik tesisatı ve pano montörlüğü, endüstriyel otomasyon ve programlanabilir sistemler, güneş enerji sistemleri (GES) paneli kurulumu, PCB devre montajı kategorilerinin yer aldığı aktararak, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda insan kaynağını güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yarışmaya, 31 Temmuz 2025'e kadar "http://teknofest.org" internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Teknofest, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknofest'te Mesleki Yetenek Yarışması - Son Dakika

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