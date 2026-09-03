Teknogirişim Rozeti alan girişim sayısı 1042'ye ulaştı, yıl sonu hedefi 5 bin

Türkiye'de teknoloji ve yenilik odaklı girişimleri görünür kılmak ve bu işletmelerin destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen Teknogirişim Rozeti uygulamasında 1042 girişime ulaşıldı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yılın ilk yarısında devam etti.

"Teknogirişim Rozeti" verilen girişim sayısı haziran sonu itibarıyla 1042'ye ulaştı.

Rozet sahibi işletmelere avantaj sağlanması amacıyla KOSGEB Girişimci Destek Programı ile Kapasite Geliştirme Destek Programı çağrılarında da düzenlemeye gidildi.

Böylece teknoloji ve yenilik tabanlı faaliyet yürüten girişimlerin finansman ve kapasite geliştirme desteklerinden daha etkin yararlanabilmesine yönelik adım atıldı.

Hedef 5 bin teknogirişim rozeti

Yıl sonuna kadar Teknogirişim Rozeti'nin hedef kitle nezdindeki bilinirliğinin artırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Rozete sahip girişimlere sunulan destek, teşvik, uygulama ve programların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunulacak.

Böylece Teknogirişim Rozeti verilen girişim sayısının yıl sonuna kadar 5 bine ulaştırılması hedefleniyor.

Rozet, girişimlerin görünürlüğünün artırılması, büyüme potansiyellerinin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin yükseltilmesinde anahtar olarak görülüyor.

Yapay zeka yatırımlarına 5 milyon liraya kadar kredi

Teknogirişim Rozeti, işletmelerin yeni finansman programlarına erişiminde de belirleyici unsurlardan biri haline geldi.

KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında, rozet sahibi olup yapay zeka geliştiren veya kullanan girişimlere 5 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuluyor.

Programla yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları, yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımlarının finansmanı amaçlanıyor. Programa başvurular 31 Aralık'a kadar KOSGEB üzerinden yapılabilecek.

Rozet 3 yıl geçerli

Teknogirişim Rozeti'ne Türkiye'de kurulmuş şahıs veya sermaye şirketi statüsündeki işletmeler başvurabiliyor.

Bu işletmelerin KOBİ vasfını taşıması, bağımsız işletme olması ve kuruluş tarihi itibarıyla 15 yılını doldurmaması gerekiyor. Rozet, işletmenin teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğunu belgeliyor.

Belgenin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 3 yıl olarak uygulanıyor. Sürenin sonunda rozetin kullanılmaya devam edilebilmesi için yenileme başvurusu yapılması gerekiyor.