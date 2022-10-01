Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı

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Tesla'nın insansı robotu cuma gecesi gerçekleşen Tesla AI Day'de görücüye çıktı. Şirkete göre; şimdilik sadece kaba bir prototip olsa da robotun hareketleri görenleri hayrete düşürmeye yetti.

İNSANSI ROBOTUN ADI: OPTİMUS

Teknolojik gelişmeler son hızıyla ilerlemeye devam ederken pek çok insan yaşanan gelişmelere ayak uydurmakta güçlük çekiyor. Robot teknoloji ve yapay zeka alanlarında başı çeken Tesla ise insansı robotu ile şaşırttı. Dünya çapında ürettiği elektrikli araçlarla dikkat çeken Tesla, bir süredir üzerinde çalıştığı insansı robotu "Tesla AI Day" adını verdiği etkinlikte tanıttı. Robotun adının Optimuz olduğu öğrenildi.

EL SALLAYIP DANS ETTİĞİ ANLAR MERAKLA İZLENDİ

Optimus sahneye çıkarak seyircleri selamladı. Daha sonra ise dans etmeye başladı. Bu gösterinin ardından Tesla CEO'su Elon Musk izleyenlere dönerek kalabalığa "Robot aslında size gösterdiğimizden çok daha fazlasını yapabilir" dedi. Musk'ın bu açıklamasının ardından insansı robotun bir kutuyu kaldırırken, bir bitkiyi sularken gösteren bir video izletildi.

Musk konu hakkında yaptığı açıklamada robotu mümkün olan en kısa sürede yüksek hacimli ve düşük maliyetli yapmayı planladığını ifade etti. Ayrıca"Optimus çok yetenekli bir robot olacak şekilde tasarlandı, ancak bir arabadan da çok daha ucuza mal olması bekleniyor" dedi.



